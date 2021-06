Florenzi nel mirino della Juventus: i bianconeri provano il colpo

La Juventus è tornata alla carica per Alessandro Florenzi, vecchio pupillo di mercato del club bianconero. Il Psg non ha esercitato l’opzione che avrebbe consentito ai parigini di acquistare il terzino a titolo definitivo dalla Roma per 9 milioni di euro: possibilità ormai scaduta lo scorso 15 giugno. Con ogni probabilità, il classe ’91 farà ritorno nella capitale, ma difficilmente resterà alla corte di Josè Mourinho. Sulle tracce di Florenzi anche l’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto in vista della possibile cessione di Achraf Hakimi per motivi di bilancio.

Florenzi alla Juventus: i dettagli

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, quindi, Juventus e Inter sarebbero pronte all’assalto del nazionale azzurro. In particolare, non è la prima volta che Alessandro Florenzi viene accostato alla Vecchia Signora. Si tratterebbe di un’alternativa di lusso per Juan Cuadrado sulla fascia destra con Danilo e Alex Sandro invece a presidiare la corsia mancina. Un pacchetto difensivo da grandissima squadra per Massimiliano Allegri, deciso a sfruttare tutti gli elementi a propria disposizione per tornare alla vittoria in campionato e per conquistare traguardi importanti anche in Champions League.

La valutazione di Florenzi è all’incirca di 8-9 milioni di euro, cifra sicuramente abbordabile per le casse della Juventus. I bianconeri vogliono rinnovare le fasce e il nome dell’azzurro sembra fare al caso loro.