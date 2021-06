Napoli, tre nomi per il centrocampo sul taccuino di Giuntoli

Il Napoli pensa in grande in vista della prossima stagione. Dopo l’amaro epilogo dello scorso campionato, con la qualificazione in Champions League sfumata all’ultima giornata, la squadra è stata affidata a mister Luciano Spalletti con l’obiettivo di riportare entusiasmo e fervore tra i tifosi. Per i partenopei si prospetta un mercato dai costi contenuti ma comunque interessante: nomi giovani e di qualità sono stati accostati agli azzurri nelle ultime ore. Al netto delle uscite, l’intenzione è quella di puntellare la squadra nei vari reparti con profili emergenti in grado di affiancarsi allo zoccolo duro e ai calciatori più esperti. I nomi sul taccuino del Ds Giuntoli sono tre: Toma Bašić, Sambi Lokonga e Jerdy Schouten.

Napoli, gli obiettivi sono tre: Basic, Lokonga e Schouten

Per il centrocampista croato Toma Basic il Napoli dovrà battere la concorrenza della Lazio. Tuttavia, c’è il gradimento assoluto del giocatore e l’intesa con l’agente, Adrian Aliaj.​ Va trovato però l’accordo con il Bordeaux con il quale non è stato ancora intavolato un discorso concreto. Per portarlo via dalla Francia basterebbero 8 milioni di euro, visto il contratto in scadenza tra un anno esatto. Per il centrocampo occhi puntati anche sul talento Lokonga, classe 2000. L’Arsenal sembra aver chiuso per il calciatore belga dell’Anderlecht, ma il Napoli potrebbe rifarsi sotto nelle ultime ore. Tutto dipenderà dai Gunners e dalla loro volontà di chiudere l’operazione. Costo del cartellino: 18 milioni di euro.

Inoltre, il Napoli tiene d’occhio anche il centrocampista del Bologna Schouten. Il classe ’97 conosce il campionato di Serie A e non avrebbe problemi di ambientamento. Gli emiliani lo valutano non meno di 15 milioni di euro. I partenopei hanno mostrato il proprio interesse già a gennaio ed ora potrebbero sferrare l’attacco decisivo per il calciatore olandese.