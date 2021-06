Nuno Tavares nel mirino del Napoli: offerta al Benfica

Napoli attivo negli ultimi giorni sul fronte calciomercato. Dopo la cocente mancata qualificazione alla prossima Champions League, i partenopei sono alla ricerca di pedine giovani e di qualità in grado di migliorare la squadra. In particolare, le attenzioni del Ds Giuntoli sono rivolte alle fasce difensive, soprattutto all’out di sinistra. Con Hysaj pronto ad approdare alla Lazio di Sarri e Mario Rui e Ghoulam che non offrono le giuste garanzie, il Napoli vuole correre ai ripari. In cima alla lista stilata da mister Luciano Spalletti c’è il nome di Emerson Palmieri, ma per il terzino del Chelsea la concorrenza è nutrita. Ecco perché gli azzurri negli ultimi giorni hanno mostrato grande interesse nei riguardi di Nuno Tavares, talento cristallino in forza al Benfica.

Nuno Tavares-Napoli: c’è l’offerta

Il Napoli avrebbe già fatto pervenire al Benfica la propria offerta ufficiale: 12 milioni di euro per il cartellino del classe 2000, paragonato a più riprese a Benjamin Mendy. Nuno Tavares è un terzino sinistro, con importanti doti sia tecniche che atletiche. Può infatti percorrere la sua corsia di competenza ininterrottamente per tutta la partita, senza pagare dal punto di vista della lucidità. I suoi numeri dal punto di vista degli assist sono discreti, mentre sul piano dei gol può ancora migliorare. Dotato di un’ottima stazza (è alto 184 cm e ben strutturato), sa farsi rispettare nell’uno contro uno. Potrebbe sicuramente essere l’elemento giusto per migliorare la qualità della retroguardia napoletana.