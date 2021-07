Nibali Trek Segafredo, le strade si dividono. Le dichiarazioni di Guercilena

Nibali-Trek Segafredo è un binomio destinato a dirsi addio al termine di questa stagione 2021. A darne conferma è lo stesso team manager Luca Guercilena. A Cyclingnews, Guercilena ha dichiarato: “Abbiamo parlato di alcune possibilità con il suo agente durante la primavera, ma non abbiamo mai realmente raggiunto un accordo. Da quel che ne so, non ha ancora deciso cosa vuole fare dopo. Non ha neanche comunicato le sue intenzioni al di là del fatto che prima vuole correre i Giochi di Tokyo. Lui è stato associato così spesso all’Astana, quindi penso che quella sarà la sua destinazione. A questo punto non gli abbiamo offerto un contratto”.

Nibali-Trek Segafredo, le dichiarazioni di Guercilena

Guercilena su un possibile sostituto di Vincenzo Nibali ha poi aggiunto: “Non abbiamo previsto un sostituto per fare classifica. Ci guardiamo sempre in giro, ma abbiamo fatto degli investimenti su corridori giovani e vorremmo andare avanti e supportare corridori come Giulio Ciccone, Bauke Mollema, Jasper Stuyven e Mads Pedersen”.

Non resta quindi che attendere la fine dei Giochi Olimpici di Tokyo, ad agosto, per scoprire sia se Vincenzo Nibali riuscirà a conquistare la tanto desiderata medaglia d’oro, sia la nuova squadra del corridore conosciuto meglio come Lo Squalo dello Stretto.