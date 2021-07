Serie D, FC Messina-Gelbison, streaming gratis e diretta tv? Dove vedere finale playoff

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Franco Scoglio (a porte chiuse) si disputerà il match FC Messina-Gelbison, valevole per la finale playoff del campionato di Serie D (girone I). Un match che si prospetta molto interessante ed equilibrato con la squadra siciliana che aveva terminato la stagione regolare al secondo post con 72 punti, mentre quella campana al terzo con 66.

Nelle semifinali disputate lo scorso mercoledì, hanno sconfitto rispettivamente in casa Acireale e San Luca, con lo stesso punteggio (2-1).

I due scontri diretti stagionali giocati in questo campionato interminabile hanno visto il pareggio per 1-1 sul campo del Gelbison (31 gennaio) e la vittoria casalinga dei giallorossi (1-0) il 23 maggio. Ricordiamo che qualora ci sia parità dopo i tempi supplementari sarà considerata vincente la squadra peloritana, meglio classificata in campionato e la squadra che si aggiudica la finale accederà alla graduatoria per l’eventuale ripescaggio in Serie C, che vede attualmente sei club a serio rischio iscrizione.

L’arbitro della gara sarà Kevin Bonacina della sezione A.I.A di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Starnini di Viterbo e Nadir Bertozzi di Cesena.

Dove vedere FC Messina-Gelbison in tv e streaming

La finale playoff del campionato di Serie D (girone I) tra FC Messina-Gelbison sarà visibile sia in diretta e in chiaro sul sito www.canalecinquetv.it, sia sulla pagina ufficiale Facebook della squadra siciliana, anche in questo caso in chiaro e gratis.