Milan, si ferma Maignan: il comunicato ufficiale e i tempi di recupero

Brutta tegola per il Milan e Stefano Pioli. La formazione rossonera, infatti, dovrà fare a meno del suo “super portiere”. A Milan si ferma Maignan, il comunicato ufficiale arriva direttamente dalla società.

Milan, si ferma Maignan: si dovrà operare al polso

Il francese lamentava un dolore al polso sinistro, gli esiti degli esami strumentali non hanno dato buone notizie. Non dovrebbe essere un infortunio o un intervento con lunghi tempi di recupero, ma necessario affinché possa affrontare al meglio il resto della stagione.

Il comunicato della società di Via Aldo Rossi: “Il persistere di una sintomatologia dolorosa – si legge nel comunicato ufficiale – al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli“. Lo stop per l’ex estremo difensore del Lilla è di soli 10-15 giorni. Mike Maignan tornerà tra i pali nei primi giorni del prossimo mese. Intanto la porta dei rossoneri verrà affidata a Ciprian Tatarasanu. Il portiere romeno difenderà la porta contro Verona, Bologna, Torino, Roma e forse anche il derby della Madonnina previsto per il 7 novembre. Poi ci sarà una sosta, che vedrà i rossoneri tornare in campo il 21 novembre, quando Stefano Pioli spera di ritrovare il suo portiere francese.

Maignan non sarà presente neanche per la gara di Champions League contro il Porto, prevista il prossimo 19 ottobre, mentre si spera che sia in campo, sempre contro i portoghesi, per la gara a San Siro il 3 novembre.