I migliori marcatori U23 di Serie A e B degli ultimi 10 anni: Icardi vince la sfida tra bomber! In B trionfa Immobile incontrastato

Ci vogliono tanta personalità e talento per guidare la classifica dei marcatori, soprattutto se hai meno di 23 anni e dal calcio hai ancora tanto da imparare. E’ quello che sta accadendo in Serie A con giocatori come Dusan Vlahovic e in Serie B con giovani quali Samuele Mulattieri del Crotone e Lorenzo Lucca, l’attaccante del Pisa capocannoniere del campionato cadetto che con il suo rendimento ha ammaliato tutte le big della massima serie. Facendo riferimento ai dati riportati su “Transfermarkt”, SuperNews ha condotto uno studio sui migliori marcatori U23 di Serie A e B degli ultimi 10 anni: dai risultati, è emerso che nella massima serie i giocatori di età inferiore ai 23 anni a realizzare il maggior numero di reti sono nell’ordine Mauro Icardi, Dusan Vlahovic e Paulo Dybala, mentre il podio dei migliori marcatori under 23 della Serie B é quello formato da Ciro Immobile, Matteo Ardemagni e Khouma Babacar.

Serie A, i migliori marcatori U23 dal 2010 al 2021: il migliore è stato Icardi, seguono Vlahovic e Dybala

Dalla stagione 2009/2010 alla 2020/2021, gli under 23 che hanno messo a segno il maggior numero di gol in Serie A sono Mauro Icardi, Dusan Vlahovic e Paulo Dybala. Primo del nostro podio è l’ex attaccante dell’Inter, l’under 23 che con le sue 22 reti si è preso la vetta della classifica marcatori della stagione 2014/2015. L’argentino, che condivideva lo stesso numero di reti del veterano dell’Hellas Verona Luca Toni, in quella stagione è riuscito a staccare l’ex Juventus Carlos Tevez (20 gol) e l’ex Napoli Gonzalo Higuain (18 gol). Il secondo posto appartiene al talento della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il serbo è stato un grande protagonista della scorsa stagione, in cui i suoi 21 gol, realizzati a soli 20 anni, gli sono valsi le attenzioni di tutte le big, italiane e straniere. Infine, bronzo per Paulo Dybala, che nella stagione 2015/2016 si è posizionato secondo nella classifica marcatori della Serie A grazie alle sue 19 reti. Quell’anno, meglio dell’attaccante della Juventus solo Higuain, che con la maglia del Napoli ha messo a segno 36 gol.

Stagione Miglior marcatore U23 Squadra Classifica Marcatori Gol realizzati 2009/2010 Marek Hamsik Napoli 15 12 2010/2011 Alexander Pato Milan 9 14 2011/2012 Stevan Jovetic Fiorentina 9 14 2012/2013 Stephan El Shaarawy Milan 3 16 2013/2014 Domenico Berardi Sassuolo 7 16 2014/2015 Mauro Icardi Inter 1 22 2015/2016 Paulo Dybala Juventus 2 19 2016/2017 Keita Baldé Lazio 9 16 2017/2018 Giovanni Simeone Fiorentina 8 14 2018/2019 Riccardo Orsolini Bologna 22 8 2019/2020 Lautaro Martinez Inter 12 14 2020/2021 Dusan Vlahovic Fiorentina 4 21

Serie B, i migliori U23 degli ultimi anni: con il Pescara Immobile diventa capocannoniere della stagione 2011/2012

Anche in Serie B non sono mancati in questi ultimi anni i ragazzi che hanno saputo farsi notare a suon di gol. Per quanto riguarda il campionato cadetto, i migliori marcatori under 23 degli ultimi anni risultano nell’ordine Ciro Immobile, Matteo Ardemagni e Khouma Babacar. Primo posto per l’attaccante della Lazio, che con i suoi 160 gol si è da poco laureato come miglior marcatore della storia del club biancoceleste. Con la maglia del Pescara, sotto la guida di Zeman, Immobile é diventato il calciatore che ha segnato più reti in una sola stagione nella storia del club abbruzzese, contribuendo anche alla sua promozione in Serie A. A soli a 22 anni, con ben 28 reti stagionali, l’attaccante di Torre Annunziata è balzato primo in classifica marcatori 2011/2012, lasciandosi alle spalle Marco Sau con 21 gol e Gianluca Sansone, terzo a quota 20 gol. Medaglia d’argento per l’attaccante del Frosinone Matteo Ardemagni, che con la maglia del Cittadella nella stagione 2009/2010 ha realizzato 22 gol. Al terzo posto della nostra classifica compare un altro talentuoso under 23, in grado di attirare l’attenzione su di sè nella stagione 2013/2014: si tratta di Khouma Babacar. Allora attaccante del Modena, il senegalese è stato il terzo miglior marcatore della stagione con le sue 20 reti. Tuttavia, Babacar ha dovuto condividere il suo ottimo posizionamento con Leonardo Pavoletti, che nella stessa stagione ha siglato il suo stesso numero di gol.

Stagione Miglior marcatore U23 Squadra Classifica Marcatori Gol realizzati 2009/2010 Matteo Ardemagni Cittadella 6 22 2010/2011 Cristian Pasquato Modena 23 9 2011/2012 Ciro Immobile Pescara 1 28 2012/2013 Simone Zaza Ascoli 6 18 2013/2014 Khouma Babacar Modena 3 20 2014/2015 Jerry Mbakogu Carpi 10 15 2015/2016 Simone Ganz Como 5 16 2016/2017 Riccardo Orsolini Ascoli 22 8 2017/2018 Alberto Cerri Perugia 6 15 2018/2019 David Okereke Spezia 11 10 2019/2020 Sofian Kiyine Salernitana 15 10 2020/2021 Davide Frattesi Monza 20 8

Stagione 2021/2022 di Serie A e Serie B: chi sono gli U23 più prolifici in campionato?



Nonostante le grandi prestazioni e numeri importanti da parte dei club e dei singoli, questa stagione calcistica è ancora tutta da scrivere. Chi vincerà il titolo di capocannoniere del proprio campionato? Uno dei primi tre posti della classifica potrà essere quest’anno occupato da under 23, come è accaduto nelle scorse stagioni? Ad oggi non possiamo saperlo, ma nel frattempo abbiamo ugualmente stilato la provvisoria top 5 degli Under 23 dell’attuale Serie A e Serie B.

Migliori Marcatori U23

Serie A 2021/2022 Squadra Gol realizzati Dusan Vlahovic Fiorentina 8 Victor Osimhen Napoli 5 Musa Barrow Bologna 4 Rafael Leao Milan 4 Andrea Pinamonti Empoli 4

Migliori Marcatori U23

Serie A 2021/2022 Squadra Gol realizzati Lorenzo Lucca Pisa 6 Samuele Mulattieri Crotone 6 Gabriele Gori Cosenza 5 Lorenzo Colombo Spal 5 Gabriel Charpentier Frosinone 4