Carrozzieri controcorrente: “Il ciclo dell’Atalanta sta scemando, Gasperini doveva essere cambiato prima”

L’ex difensore non ha dubbi sulle sorti della Dea.

Moris Carrozzieri, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato – tra le altre – del momento di difficoltà che sta affrontando l’Atalanta in questo 2022.

Ecco le parole dell’ex difensore sulla situazione in casa bergamasca: “Gasperini è li da tanto tempo. Il ciclo forse sta un po’ scemando. Sarebbe stato anche giusto cambiare. Non per lui, ma perché è lì da troppo tempo. Anche se trovare il sostituto non è certo facile: probabilmente rientrerà tra le prime quattro, cinque squadre in classifica“.

Carrozzieri e la corsa scudetto: “L’Inter resta sempre la favorita”

Moris Carrozzieri ha parlato anche della serrata corsa scudetto che vede ancora in corsa Inter, Milan, Napoli e Juventus. Ecco quanto ha dichiarato a Tuttomercatoweb l’ex difensore: “L’Inter è sempre stata la favorita. Domenica il Milan ha fatto un ottimo risultato a Napoli, nonostante le assenze di Kjaer e Ibra. Ma i nerazzurri hanno qualcosa in più degli altri“.