Premier League dove vedere Crystal Palace-Manchester City streaming e diretta Tv, Sky o DAZN?

Lunedì 14 marzo, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Premier League, massima competizione inglese, tra Crystal Palace-Manchester City. Le due compagini si sfideranno al Selhurst Park Stadium di Londra. Il Crystal Palace è undicesimo in classifica, a quota 33 punti. Il Manchester City, invece, occupa la prima posizione in classifica, a quota 69 punti.

Crystal Palace-Manchester City: la presentazione del match

Il Crystal Palace si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. Le Eagles, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Burnley ed hanno vinto per 0-2 in trasferta contro il Wolverhampton. Il Manchester City, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive in campionato. La squadra allenata da Pep Guardiola, infatti, ha vinto contro l’Everton in trasferta per 0-1 ed ha vinto in casa per 4-1 nel derby contro il Manchester United.

Crystal Palace-Manchester City streaming e diretta Tv

La partita Crystal Palace-Manchester City, in programma lunedì 14 marzo alle ore 20:45, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Premier League, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, mentre in streaming sull’app Sky Go. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.

La partita, quindi, non sarà visibile sui canali DAZN.