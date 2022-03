Champions League, dove vedere Manchester United-Atletico Madrid: streaming gratis e diretta tv Canale 5?

Martedì 15 marzo, alle ore 21, ad “Old Trafford, il Manchester United di Ralf Rangnick ospiterà l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, il match è valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Manchester United-Atletico Madrid in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Si ripartirà dall’ 1-1 della gara d’andata che si è giocata al “Wanda Metropolitano” di Madrid con i “colchoneros” che erano passati in vantaggio al 7′ con Joao Felix ma nella ripresa all’ 80′ i “red devils” hanno trovato il gol del pareggio con il giovane Elanga. Da questa stagione nei turni ad eliminazione diretta è stata eliminata la regola del gol in trasferta, pertanto in caso di parità tra andata e ritorno si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ATLETICO MADRID

MANCHESTER UNITED: in aggiornamento

ATLETICO MADRID: in aggiornamento

Dove vedere Manchester United-Atletico Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Manchester United-Atletico Madrid, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 con la possibilità di guardare la partita in streaming gratis sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity. Sarà possibile seguire il match in diretta anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.