Bargiggia attacca: “Solo dei mentecatti sui social possono dubitare dell’integrità di Acerbi”

Paolo Bargiggia si è lasciato andare ad uno sfogo sul suo profilo Twitter, attaccando tutti coloro che hanno puntato il dito contro Francesco Acerbi in occasione del gol subito dalla Lazio nel recupero contro il Milan.

Ecco il contenuto del post apparso sull’account ufficiale del giornalista sportivo: “Solo dei mentecatti che hanno diritto di parola sui social possono dubitare di Francesco Acerbi e della sua integrità. A furia di fare così schifo con queste letture, il calcio è i suoi protagonisti ve li state fottendo senza ritorno cari “esperti” di sto ca**o!”

Poche ore prima era stato lo stesso difensore biancocelesti a rigettare ogni accusa con un post social:

“Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La mia risata era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me“.