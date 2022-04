Ravezzani sarcastico sul fuorigioco di Kalulu: “Handanovic non si lamenta: è stato ostacolato a sua insaputa”

Il direttore di Telelombardia ha espresso il suo disaccordo rispetto alla decisione del VAR di annullare la rete a Bennacer nel secondo tempo della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Fabio Ravezzani, dal suo profilo Twitter, ha espresso una chiara opinione sull’episodio del gol annullato a Bennacer per fuorigioco attivo di Kalulu. Ecco il suo tweet:

“La cosa più bizzarra nel gol annullato al Milan è che Handanovic, cioè l’unico che avrebbe dovuto esprimersi sulla posizione di Kalulu, non si è mai lamentato. Quindi lo avrebbe ostacolato a sua insaputa“.

Un post che ha scatenato alcune reazioni social tra la tifoseria nerazzurra, che non ha accettato il commento del direttore. Ecco la sua ulteriore risposta apparsa su Twitter:

“Il pallone è appena partito (la gamba di Bennacer è completamente protesa) e Handa vedrebbe perfettamente il tiro se non avesse De Vrij davanti. È tutto, Vostro Onore. (Detto questo, Inter troppo più forte in attacco e passa con merito)“.