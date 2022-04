Serie D, dove vedere Cavese-Trapani: streaming gratis e diretta Tv Antenna Sud?

Mercoledì 6 aprile, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Cavese-Trapani. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Comunale “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni. I campani, a quota 60 punti, occupano la seconda posizione. Il club siciliano, invece, occupa l’undicesima posizione in classifica a quota trentacinque punti.

Cavese-Trapani: la presentazione del match

La Cavese si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. Gli aquilotti, infatti, hanno perso 3-2 il derby in trasferta contro il Portici ed hanno pareggiato per 0-0 in casa contro la Gelbison. Il Trapani, invece, si avvicina alla sfida reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. I siciliani, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Biancavilla ed hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Castrovillari.

Cavese-Trapani streaming e diretta Tv

La partita Cavese-Trapani, in programma mercoledì 6 aprile alle ore 15:00, gara valida per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie D girone I, non sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Antenna Sud. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire gli aggiornamenti del match consultando le pagine social delle due società.