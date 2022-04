Vendita Milan, c’è la data: inizia il countdown verso la cessione

Ormai le indiscrezioni hanno lasciato spazio alle conferme: il closing per il passaggio del Milan dal fondo Elliott a Investcorp avverrà in tempi brevissimi. A dirlo è l’ANSA, che nelle scorse ore in un’agenzia ha raccontato come la due diligence – ovvero la fase di investigazione e di approfondimento di informazioni e dati durante una trattativa – sia in corso di svolgimento. Uno step fondamentale, anticamera della vera e propria cessione.

Quindi, si può prevedere già una data per la vendita? Sì, secondo Eurosport, che ha individuato nel 4 maggio un giorno fondamentale per tutto il popolo rossonero. Tra poco più di 2 settimane ci potrebbe essere la finalizzazione dell’affare e la conseguente ufficializzazione. Stando, invece, ancora una volta a quanto riportato dall’ANSA, i tempi sarebbero comunque stretti, ma si dovrà attendere la fine della stagione (ultima giornata il 22 maggio Sassuolo-Milan) prima di conoscere ufficialmente la chiusura della trattativa e il conseguente passaggio di proprietà. Che sia inizio o fine maggio, la strada verso un Milan a tinte asiatiche sembra ormai tracciata.