Allegri è contento di questa stagione: “Buona base da cui partire”

Massimiliano Allegri, forse un po’ a sorpresa, si è mostrato contento, felice e sereno rispetto alla stagione della sua Juventus e al quarto posto centrato con alcune giornate di anticipo dal termine del campionato.

Ora che le ostilità sono terminate e si può effettivamente tirare una riga sull’annata, l’allenatore dei bianconeri ha risposto con spirito positivo a chi gli ha chiesto quali saranno i correttivi, in particolare sul mercato, che i bianconeri dovranno mettere in pratica il prossimo anno per tornare a competere ad alto livello.

Ecco quanto dichiarato dal tecnico della Juventus sulla prossima stagione e sulle caratteristiche che dovrà avere la sua squadra: “Dovremo sicuramente essere un team che punta a vincere e lotta per tutti gli obiettivi a cui partecipa. Non c’è dubbio che si debba migliorare la stagione di quest’anno, ma è anche vero che abbiamo una buona base da cui partire e su cui costruiremo il futuro”.