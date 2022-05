Conference League, Roma-Feyenoord: streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport?

Mercoledì 25 maggio alle ore 21 allo stadio Arena Kombëtare di Tirana si disputerà il match Roma-Feyenoord, valevole la finale della di Conference League; nel turno precedente i giallorossi hanno avuto la meglio sugli inglesi del Leicester (1-1 in trasferta e 1-0 in casa), mentre gli olandesi hanno eliminato i francesi del Marsiglia (3-2 in casa e 0-0 al Velodrome).

Sono due i precedenti ufficiali tra le due squadre che risalgono al sedicesimi di finale di Europa League 2014-15: all’andata ci fu il pareggio per 1-1 nella capitale, una settimana dopo vittoria romanista in Olanda per 2-1 con rete decisiva di Gervinho al 60′ e conseguente qualificazione agli ottavi di finale.

Roma-Feyenoord, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

FEYENOORD (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Sinisterra, Dessers. All. Slot

Dove vedere Roma-Feyenoord in tv e streaming

Il match Roma-Feyenoord (calcio d’inizio ore 21), sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (ch. 203) Sky Sport 4k (ch. 213) e Sky Sport HD (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20.55.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un'altra opzione sarà quella della di DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l'app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e commento tecnico dell'ex calciatore Simone Tiribocchi.

Roma-Feyenoord potrà essere seguita anche in chiaro su TV8 (canale 125 del decoder e 8 del digitale terrestre), compreso lo streaming (gratuito) sul sito del canale.

26 febbraio 2015, Feyenoord-Roma 1-2: i gol