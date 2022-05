Probabili formazioni Verona-Milan: Ibrahimovic o Giroud per Pioli?

Domenica 8 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la terzultima giornata del campionato di Serie A tra Verona-Milan. Le due compagini si sfideranno allo stadio Bentegodi di Verona. I gialloblù occupano la nona posizione in classifica, a quota 52 punti. I rossoneri, invece, sono momentaneamente secondi in classifica, a quota 77 punti, ma con una partita in meno rispetto all’Inter capolista.

Verona-Milan: la presentazione del match

Il Verona si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di Tudor, infatti, ha pareggiato in casa 1-1 contro la Sampdoria ed ha vinto in trasferta per 1-2 contro il Cagliari. Il Milan si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di Pioli, infatti, ha vinto in trasferta contro la Lazio per 1-2 ed ha vinto anche in casa per 1-0 contro la Fiorentina.

Probabili formazioni Verona-Milan

Verona-Milan (stasera ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. I rossoneri devono superare uno degli ultimi ostacoli verso il traguardo dello scudetto.

VERONA – (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

MILAN – (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli