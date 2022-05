Serie D, dove vedere Cavese-Sant’Agata streaming gratis e diretta Tv

Domenica 8 maggio, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie D girone I tra Cavese-Sant’Agata. Le due compagini si sfideranno allo stadio Simonetta-Lamberti di Cava de’ Tirreni. I campani sono secondi in classifica, a quota 70 punti. I siciliani, invece, occupano il quinto posto in classifica a quota 58 punti.

Cavese-Sant’Agata: la presentazione del match

La Cavese si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. La squadra campana, infatti, ha pareggiato per 2-2 in casa contro il Lamezia Terme ed ha vinto in casa per 2-0 contro il Paternò. Il Sant’Agata, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. Il club siciliano, infatti, ha vinto per 0-1 in trasferta contro il Paternò ed ha vinto anche in casa per 2-1 contro l’Aversa Normanna.

Cavese-Sant’Agata streaming e diretta Tv

La partita Cavese-Sant’Agata, in programma domenica 8 maggio alle ore 16:00, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie D girone I, non sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Antenna Sud. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire gli sviluppi del match consultando le pagine social delle due società, in particolare in streaming sulla pagina Facebook della Città di S.Agata.