Nations League, dove vedere Francia-Danimarca streaming LIVE e diretta TV

Venerdì 3 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la prima giornata del Gruppo 1 – League A della Nations League tra Francia-Danimarca. Le due compagini si sfideranno allo Stade de France di Parigi, che solo pochi giorni fa ha ospitato la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid.

Francia-Danimarca: la presentazione del match

La Francia si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. La squadra guidata dal tecnico Didier Deschamps, infatti, ha vinto in amichevole contro la Costa d’Avorio in casa per 2-1 ed ha vinto, sempre in casa, anche contro il Sudafrica per 5-0. La Danimarca, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due partite disputate. La squadra di Kasper Hjulmand, infatti, ha perso in trasferta per 4-2 contro l’Olanda ed ha vinto in casa per 3-0 contro la Serbia.

Francia-Danimarca streaming LIVE e diretta TV

La partita Francia-Danimarca, in programma venerdì 3 giugno alle ore 20:45, match valido per la prima giornata di Nations League, sarà visibile su SKY SPORT CALCIO. Inoltre, i programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. La partita non sarà trasmessa in chiaro e su DAZN.