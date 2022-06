Nations League, dove vedere Italia-Ungheria streaming gratis LIVE e diretta TV

Martedì 7 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Nations League tra Italia-Ungheria. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. L’Ungheria guida la classifica a quota 3 punti, gli azzurri seguono a 1 punto dopo il pari di Bologna contro la Germania.

Italia-Ungheria: la presentazione del match

L’Italia si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. La squadra guidata da Roberto Mancini, infatti, ha perso per 0-3 la “Finalissima” contro l’Argentina ed ha pareggiato per 1-1 contro la Germania nel primo turno di Nations League. L’Ungheria, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due partite disputate. La squadra di Marco Rossi ha vinto in amichevole per 0-1 contro l’Irlanda del Nord ed ha vinto per 1-0 in casa contro l’Inghilterra nella prima partita del Gruppo C di Nations League.

Italia-Ungheria streaming gratis e diretta Tv

La partita Italia-Ungheria, in programma martedì 7 giugno alle ore 20:45, gara valida per il secondo turno del Gruppo C di Nations League, sarà visibile in diretta e in chiaro su RAI 1. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app.