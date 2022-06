Nations League, dove vedere Repubblica Ceca-Spagna streaming LIVE e diretta TV

Domenica 5 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la seconda giornata di Nations League Gruppo B tra Repubblica Ceca-Spagna. Le due compagini si sfideranno all’Eden Arena di Praga, stadio scelto per ospitare la prossima finale di Conference League del 2023.

Repubblica Ceca-Spagna: la presentazione del match

La Repubblica Ceca si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. La squadra allenata da Jaroslav Šilhavý, infatti, ha pareggiato in amichevole contro il Galles per 1-1 ed ha vinto per 2-1 contro la Svizzera la prima partita del girone di Nations League. La Spagna, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite disputate. La nazionale di Luis Enrique, infatti, ha vinto per 5-0 in amichevole contro l’Islanda ed ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Portogallo nel primo match del girone di Nations League.

Repubblica Ceca-Spagna streaming LIVE e diretta TV

La partita Repubblica Ceca-Spagna, in programma domenica 5 giugno alle ore 20:45, match valido per la seconda giornata del Gruppo B di Nations League, sarà visibile su SKY SPORT FOOTBALL nel corso di “Diretta gol Nations League”. Inoltre, i programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. La partita non sarà trasmessa in chiaro e su DAZN.