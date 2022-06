Probabili formazioni Inghilterra-Italia: le scelte di Southgate e Mancini

Sabato 11 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la terza giornata del Gruppo C di Nations League tra Inghilterra-Italia. Le due compagini si sfideranno al Molineux Stadium situato in Whitmore Reans, a Wolverhampton. Il match non si giocherà nella suggestiva cornice di Wembley a causa degli scontri tra tifosi che si erano verificati fuori dallo stadio un anno fa.

Inghilterra-Italia: la presentazione del match

L’Inghilterra si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di Nations League. La squadra guidata da Gareth Southgate, infatti, ha perso contro l’Ungheria per 1-0 in trasferta ed ha pareggiato, sempre in trasferta, per 1-1 contro la Germania. L’Italia, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite del girone di Nations League. Gli azzurri guidati da Roberto Mancini, infatti, hanno pareggiato a Bologna contro la Germania per 1-1 ed hanno vinto a Cesena contro l’Ungheria per 2-1.

Inghilterra-Italia: le probabili formazioni

INGHILTERRA – (4-3-3): Pickford; James, Tomori, Stones, Trippier; Bellingham, Ward-Prowse, Gallagher; Bowen, Abraham, Grealish Ct: Southgate.

A disposizione: Ramsdale, Maguire, Walker, Foden, Alexander-Arnold, Rice, Mount, Sterling, Kane, Guehi, Saka, Coady.

ITALIA – (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Caprari. Ct: Mancini.

A disposizione: Meret, Cragno, Bastoni, Gatti, Spinazzola, Biraghi, S. Esposito, Pellegrini, Cancellieri, Barella, Gnonto, Politano.

ARBITRO: Marciniak (Pol). Guardalinee: Sokolnicki e Listkiewicz (Pol). Quarto uomo: Musial (Pol). Var: Kwiatkowski (Pol). Avar: Kupsik (Pol).