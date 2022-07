Amichevole, dove vedere Leeds-Cagliari streaming gratis e diretta TV

Domenica 31 luglio, alle ore 19:00, andrà di scena il match amichevole tra Leeds-Cagliari. Le due compagini, allenate da Fabio Liverani e Jesse Marsch, si sfideranno all’Elland Road di Leeds capoluogo della contea inglese del West Yorkshire.

Amichevole, Leeds-Cagliari: la presentazione del match

Il Leeds, club di Premier League inglese, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due amichevoli disputate. I Whites, infatti, hanno vinto per 4-0 contro il Blackpool ed hanno pareggiato per 1-1 contro il Crystal Palace. Il Cagliari, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite amichevoli. I rossoblù hanno superato per 3-0 l’Olbia ed hanno vinto anche contro lo Strasburgo per 2-1.

Leeds-Cagliari streaming e diretta TV

La partita amichevole Leeds-Cagliari, in programma domenica 31 luglio alle ore 19:00, gara che si disputerà all’Elland Road, casa del Leeds non sarà trasmessa da nessuna emittente italiana. Non sarà nemmeno possibile, al momento, seguire il match in diretta streaming sul territorio italiano. Tuttavia, aggiornamenti sulla gara saranno visibili sulle pagine ufficiali di Cagliari e Leeds, compresi i canali social.