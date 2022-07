Calciomercato Salernitana: che colpo in attacco, ci siamo! Ecco chi arriva

Lo avevamo già detto negli ultimi giorni, dell’interessamento della Salernitana verso un centravanti importante, che avrebbe fatto la differenza in zona salvezza. Stiamo parlando di Krzysztof Piatek, 27 anni attaccante polacco che proviene dall’Herta Berlino. Il bomber è più che vicino ai campani, ormai siamo allo scambio delle firme, così afferma la “Gazzetta dello Sport”. Questo acquisto sposterebbe e non di poco il peso dell’attacco della squadra di Nicola, che vuole a tutti i costi trattenere anche uno dei giocatori fondamentali della salvezza dello scorso anno come Federico Bonazzoli, a cui è dedicata la foto iniziale.

I dettagli dell’affare Piatek-Salernitana

Krzysztof Piatek arriva alla Salernitana dall’Herta Berlino, che pagherà anche metà del suo ingaggio da 3,5 milioni di euro. Colpo pesantissimo in zona salvezza questo, che addirittura non potrebbe essere nemmeno l’ultimo. Interesse forte della Salernitana anche per Filip Djuricic, svincolato dopo anni passati al Sassuolo. Il giocatore e il club si strizzano l’occhio, ma la trattativa non è ancora nel vivo. Quella di Piatek invece è stata una trattativa con un crescendo continuo fino al forcing finale degli ultimi giorni. Considerando che Bonazzoli resta, con Piatek inserito in squadra e Djuricic in trattativa, la Salernitana quest’anno non dovrebbe avere difficoltà in zona gol, per la gioia dei suoi super tifosi.