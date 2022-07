Community Shield, dove vedere Liverpool-Manchester City streaming e diretta TV: Sky o DAZN?

Sabato 30 luglio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la finale di Community Shield tra Liverpool-Manchester City. Le due compagini, guidate da Pep Guardiola e Jurgen Klopp, si sfideranno al King Power Stadium, struttura che ospita le partite casalinghe del Leicester.

Community Shield Liverpool-Manchester City: la presentazione del match

Il Liverpool si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in altrettante gare amichevoli. I Reds, infatti, hanno vinto per 2-0 contro il Crystal Palace ed hanno vinto anche per 5-0 contro il Lipsia, con Darwin Nunez, autore di ben quattro gol, in grande spolvero. Il Manchester City, invece, si avvicina alla finale di Community Shield reduce da due vittorie consecutive nelle amichevoli contro America e Bayern Monaco, con Haaland già in gol contro i bavaresi.

Community Shield Liverpool-Manchester City streaming e diretta TV

La finale di Community Shield tra Liverpool-Manchester City, in programma sabato 30 luglio a partire dalle ore 18:00, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l’app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console. Attiva Ora/Abbonati ora a DAZN.