Premier League, dove vedere West Ham-Manchester City streaming e diretta TV: Sky o DAZN?

Domenica 7 agosto, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Premier League, massima competizione inglese, tra West Ham-Manchester City. Le due compagini si sfideranno all’Olympic Stadium di Londra nel distretto di Newham.

Streaming West Ham-Manchester City: la presentazione del match

Il West Ham si avvicina al match reduce da due pareggi nelle ultime due amichevoli estive disputate. In particolare, gli Hammers hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Luton Town ed hanno pareggiato per 0-0 contro la squadra francese del Lens. Il Manchester City, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria nell’amichevole di prestigio contro il Bayern Monaco per 1-0 e dalla sconfitta in Community Shield contro il Liverpool per 3-1 lo scorso 30 luglio.

West Ham-Manchester City streaming e diretta TV

La partita di Premier League West Ham-Manchester City, in programma domenica 7 agosto alle ore 17:30, gara valida per la prima giornata del massimo campionato inglese, sarà visibile in diretta TV sui canali SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL. Inoltre, i programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.