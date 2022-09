Alluvione nelle Marche: la FIGC dispone un minuto di silenzio su tutti i campi da gioco

La FIGC ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi da gioco per le vittime del violentissimo alluvione che la scorsa notte ha colpito le Marche. La crisi climatica ormai non risparmia nessun luogo del nostro pianeta: è costantemente sotto i nostri occhi e in casa nostra. Il tremendo alluvione ha causato almeno 9 morti, più di 100 sfollati e 4 dispersi, tra cui due minorenni. I numeri sono in costante aggiornamento. Le zone più colpite sono state Cantiano, Ostra, Senigallia e Barbara. Almeno 180 i vigili del fuoco al lavoro nella zona del nubifragio, più di 150 gli interventi. Così il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio: “E’ piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno, e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate. E’ stato un quantitativo di acqua che si è riversato sui territori in maniera repentina portando scompiglio e morte”. Il premier Mario Draghi, recatosi nei luoghi colpiti, ha così commentato l’accaduto ai microfoni dei giornalisti: “Quanto successo oggi dimostra come la lotta al cambiamento climatico sia fondamentale”. Il Consiglio dei Ministri ha poi deliberato lo stato di emergenza per la Regione Marche, approvando un primo finanziamento di 5 milioni.

FIGC dispone minuto di silenzio su tutti i campi, Ascoli con lutto al braccio

Per onorare la memoria delle vittime, la FIGC ha disposto un minuto di silenzio in tutte le gare in programma nel weekend per commemorare le vittime dell’alluvione. Queste le parole del presidente Gravina:

“Siamo scossi e profondamente addolorati per quanto accaduto. Il calcio italiano si stringe attorno al popolo marchigiano e alle famiglie delle vittime. Siamo Comunità nelle gioie e nel dolore, per questo il minuto di silenzio che osserveremo su tutti i campi nel fine settimana testimonia vicinanza e rispetto verso quanti stanno soffrendo per la calamità che si è abbattuta sulla Regione Marche nelle ultime ore”.

In queste ore, l’Ascoli Calcio ha comunicato che in questo weekend di Serie B la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. Questa la nota sul sito ufficiale del club bianconero:

“Ancora una tragedia colpisce le Marche dopo il sisma del 2016: sono al momento otto le vittime della violenta alluvione, che ha colpito questa notte il nord della Regione. L’Ascoli Calcio, da Patron Massimo Pulcinelli alla Dirigenza tutta fino ai tesserati, esprime le più sentite condoglianze alle famiglie colpite dalla tragedia ed esprime massima vicinanza al popolo marchigiano. Un popolo che, anche in questo scenario apocalittico, saprà rialzarsi e ricominciare, come ha sempre fatto. Oggi, però, sono dolore e speranza gli unici sentimenti che accomunano l’intera regione e non solo: il dolore per chi non c’è più, la speranza per i quattro dispersi. Forza popolo delle Marche!”