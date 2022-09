Champions League, dove vedere Salisburgo-Milan streaming LIVE Sky o diretta TV Canale 5?

Martedì 6 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno del Gruppo E di Champions League, massima competizione europea, tra Salisburgo-Milan. Le due compagini si sfideranno alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, un comune nella periferia di Salisburgo, in Austria.

Champions League, Salisburgo-Milan: la presentazione del match

Il Salisburgo si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in Bundesliga, il massimo campionato austriaco. I padroni di casa, infatti, hanno vinto per 2-0 contro il Tirol ed hanno vinto per 0-3 in trasferta contro l’Union Gurten. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali in Serie A. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato per 0-0 contro il Sassuolo ed hanno vinto il derby contro l’Inter per 3-2, grazie alla doppietta siglata da Rafael Leao.

Salisburgo-Milan streaming LIVE e diretta TV

La partita Salisburgo-Milan, in programma martedì 6 settembre alle ore 21:00, match valido per il primo turno del gruppo E di Champions League, sarà visibile su SKY SPORT ACTION, SKY SPORT (canale 253) e sulla piattaforma streaming INFINITY+. In particolare, i programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. La partita non sarà trasmessa in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset.