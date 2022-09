Conference League, dove vedere İstanbul Başakşehir-Fiorentina streaming GRATIS e diretta TV

Giovedì 15 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno del Gruppo A di Conference League tra İstanbul Başakşehir-Fiorentina. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

Conference League, İstanbul Başakşehir-Fiorentina: come arrivano le due squadre

L’İstanbul Başakşehir si avvicina al match reduce dalla vittoria all’esordio in Conference League per 0-4 in trasferta contro gli scozzesi dell’Hearts. Inoltre, i turchi hanno superato anche il Besiktas in campionato per 0-1. La Fiorentina, invece, si avvicina alla sfida reduce dal pareggio per 1-1 in Europa contro il Riga. Inoltre, i Viola sono reduci dalla sconfitta in Serie A contro il Bologna, in trasferta, per 1-2.

İstanbul Başakşehir-Fiorentina streaming LIVE e diretta TV

La partita İstanbul Başakşehir-Fiorentina, in programma giovedì 15 settembre alle ore 21:00, gara valida per il secondo turno del Gruppo A di Conference League, sarà visibile su DAZN, TV8, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio.Abbonati ora a DAZN. Inoltre, È possibile vedere la programmazione di TV8 online in diretta streaming da Smart TV, Tablet, PC e smartphone iOS e Android.