Nations League, dove vedere Argentina-Giamaica streaming gratis e diretta TV

Mercoledì 28 settembre, alle ore 02:00 in Italia, andrà di scena il match amichevole tra Argentina-Giamaica. Le due nazionali si sfideranno alla Red Bull Arena, un impianto sportivo multifunzione statunitense che si trova ad Harrison, in New Jersey; si tratta dell’impianto interno del N.Y. Red Bulls, franchise calcistica professionistica che partecipa alla Major League Soccer.

Argentina-Giamaica: come arrivano le due squadre

L’Argentina si avvicina al match reduce da due vittorie nelle ultime due uscite stagionali. I sudamericani, infatti, hanno vinto in casa contro l’Estonia per 5-0 lo scorso 5 giugno e hanno vinto, sempre in casa, anche contro Honduras per 3-0, con gol di Lautaro Martinez e doppietta di Messi. La Giamaica, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite. Infatti, la Giamaica ha perso in casa per 0-3 contro il Marocco ed ha pareggiata per 1-1 contro il Qatar, padrone di casa del prossimo Mondiale.

Argentina-Giamaica streaming gratis e diretta TV

La partita Argentina-Giamaica, in programma mercoledì 28 settembre alle ore 02:00, gara amichevole, sarà visibile in diretta e in streaming sulla piattaforma MOLA. Mola TV è un servizio di streaming video on-demand e over-the-top in abbonamento indonesiano. Mola è gestita da Djarum (attraverso la controllata Polytron) e ha sede a Giacarta. La partita sarà visibile gratis in Italia, previa iscrizione alla piattaforma.