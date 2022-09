Nations League, probabili formazioni Polonia-Olanda: Lewandowski sfida Depay?

Giovedì 22 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la quinta giornata di Lega A Gruppo D di Nations League tra Polonia-Olanda. Le due compagini, guidate da Czesław Michniewicz e Louis van Gaal, si sfideranno allo stadio Nazionale di Varsavia.

Nations League, Polonia-Olanda: come arrivano le due squadre

La Polonia si avvicina al match reduce dalla sconfitta subita in casa per mano del Belgio, con il risultato di 0-1, dello scorso 14 giugno. L’Olanda, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria in casa, per 3-2, contro il Galles. La partita d’andata tra Olanda e Polonia è terminata con il risultato di 2-2. In gol Klaassen e Dumfries per gli orange, Cash e Zielinski in rete per i polacchi.

L’Olanda guida il Gruppo D a quota 10 punti, secondo posto occupato dal Belgio con 7 punti, mentre la Polonia è terza a quota 4 punti davanti al Galles ultimo in classifica con un solo punto.

Nations League, probabili formazioni Polonia-Olanda

Formazione Polonia (3-4-2-1): Szczesny, Wieteska, Glik, Kiwior, Cash, Zurkowski, Linetty, Zalewski, Zieliński, Szymański, Lewandowski.

Allenatore: Michniewicz

Indisponibili: Bednarek

Formazione Olanda (3-4-1-2): Cillessen, Teze, de Ligt, Indi, Hateboer, Koopmeiners, de Jong, Malacia, Bergwijn, Gakpo, Depay.

Allenatore: Van Gaal

Indisponibili: /