Serie D, dove vedere Catania-San Luca streaming GRATIS e diretta TV Telecolor

Mercoledì 28 settembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie D girone I tra Catania-San Luca. Le due compagini si sfideranno allo stadio Angelo Massimino di Catania, già stadio Cibali dall’omonimo quartiere catanese nel quale è collocato.

Serie D, Catania-San Luca: come arrivano le due squadre

Il Catania si avvicina al match reduce dalla sconfitta in Coppa Italia di categoria contro la Sancataldese e dalla vittoria in trasferta contro il Ragusa in campionato. Gli etnei, infatti, hanno vinto il derby per 0-2 all’esordio stagionale in Serie D. Il San Luca, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta alla prima gara di campionato. Infatti, il San Luca ha perso in casa per 0-1 contro la Vibonese lo scorso 18 settembre.

Catania-San Luca streaming GRATIS e diretta TV

La partita Catania-San Luca, in programma mercoledì 28 settembre alle ore 20:30, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie D girone I, sarà visibile gratis e in diretta tv sull’emittente locale “Telecolor”. E in streaming? La sfida tra San Luca e Catania, sarà visibile anche in streaming tramite il sito “LaSiciliaWeb”, che dedica una categoria al live streaming del canale Telecolor.