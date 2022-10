Coppa Italia, dove vedere Bologna-Cagliari streaming gratis e diretta TV Mediaset?

Giovedì 20 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno di Coppa Italia tra Bologna-Cagliari. Le due compagini, guidate da Thiago Motta e Fabio Liverani, si sfideranno allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Coppa Italia, Bologna-Cagliari: come arrivano le due squadre

Il Bologna si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Gli emiliani, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro la Sampdoria ed hanno perso in trasferta per 3-2 contro il Napoli. Il Cagliari, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I sardi, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro il Genoa ed hanno vinto in casa per 2-1 contro il Brescia.

Bologna-Cagliari streaming live e diretta TV

La partita Bologna-Cagliari, in programma giovedì 20 ottobre alle ore 21:00, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro e in diretta su ITALIA UNO. Il match potrà essere seguito in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity è una piattaforma streaming italiana per la visione di contenuti in streaming via Internet, sia in diretta che in modalità on demand, gratuiti e a pagamento. La piattaforma è edita da RTI, società controllata dal Gruppo Mediaset.