Parma Bari dove vederla in chiaro in diretta TV e probabili formazioni

Parma Bari dove vederla in chiaro in diretta in TV? Prima uno sguardo al match.

Mercoledì 19 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma ci sarà la sfida di Coppa Italia Parma Bari, valida per i sedicesimi di finale.

Dopo aver battuto la Salernitana 2-0 in trasferta lo scorso 7 agosto, il Parma si è qualificato per questo turno. Mister Fabio Pecchia ha formato a detta sua, un gruppo straordinario, capace di emergere anche quando a giocare ci sono giovani giocatori che fino a poco prima erano stati lontani dai riflettori.

Il Bari di Michele Mignani invece, ha eliminato il Verona nel precedente turno, vincendo largamente per 4-1 sul campo veronese, ribaltando una partita inizialmente messa male. I biancorossi stanno facendo molto bene, ma l’allenatore di Genova non si scompone quando gli viene chiesto se la sua squadra sia la favorita per la A: “C’è l’Ascoli“. Ora però, spazio alla Coppa Italia.

Parma Bari, le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Ansaldi, Balogh, Circati, Zagaritis; Hainaut, Sohm; Coulibaly, Vazquez, Tutino, Charpentier. All.: Fabio Pecchia.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Di Cesare, Zuzek, Mazzotta; D’Errico, Benedetti, Mallamo; Botta; Salcedo, Scheidler. All.: Michele Mignani.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Marco Serra, della Sezione AIA di Torino.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese

Parma Bari, dove vederla in chiaro e in diretta TV

Dove vedere Parma Bari di Coppa Italia? Parma Bari sarà trasmessa in diretta TV, da Mediaset e precisamente su Italia 1. Il match sarà trasmesso in chiaro ed in esclusiva. Sarà inoltre possibile seguirlo anche in diretta streaming su Mediaset Play.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Parma Bari su Italia Uno sarà affidata a Fabrizio Ferrero, affiancato da Andrea Agostinelli per il commento tecnico.