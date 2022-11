Champions League femminile, dove vedere Roma-Wolfsburg streaming live e diretta TV

Mercoledì 23 novembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League femminile tra Roma-Wolfsburg. Le due compagini si sfideranno allo stadio Domenico Francioni, un impianto calcistico ubicato nella città di Latina. Principale arena scoperta della città laziale, ospita le gare interne della maggiore squadra locale, il Latina.

Champions League femminile, Roma-Wolfsburg: come arrivano le due squadre

La Roma femminile si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nel campionato di Serie A. Le giallorosse, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-2 contro l’Inter ed hanno vinto in casa per 2-0 contro la Sampdoria. Inoltre, la Roma ha vinto ai rigori la Supercoppa italiana femminile contro la Juventus, lo scorso 5 novembre. Il Wolfsburg, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nel massimo campionato femminile tedesco.

Roma-Wolfsburg streaming live e diretta TV

La partita Roma-Wolfsburg, in programma mercoledì 23 novembre alle ore 21:00, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League femminile, sarà visibile su DAZN. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Attiva DAZN a partire da 29.99 Euro al mese.