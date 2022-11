Brutta tegola sul Napoli di Luciano Spalletti, Kvara infortunato, l’attaccante non partirà per la delicata trasferta di Bergamo. I partenopei affronteranno l’Atalanta nella tredicesima di Serie A, purtroppo senza l’attaccante georgiano in campo.

Kvara infortunato: niente Atalanta per l’attaccante

La notizia dell’assenza del giocatore 21enne in forza al Napoli dalla scorsa estate è arrivata con un comunicato ufficiale sul sito web degli Azzurri. Una lombalgia acuta ha bloccato il giocatore.

Il comunicato: ” Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra”.

Il Napoli, fresco della qualificazione storica in Champions League con chiusura del girone in prima posizione in classifica, era pronto per tuffarsi in campionato. Il grande entusiasmo dei partenopei viene smorzato dalla cattiva notizia dell’infortuno del georgiano.

La partita contro l’Atalanta è prevista per domani, sabato 5 novembre 2022 ore 18. Momento difficile per l’ex giocatore del Dinamo Batumi che nei giorni scorsi è stato anche vittima di un furto in casa, alcuni ladri gli hanno portato via l’auto, poi ritrovata.