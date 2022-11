Serie C, dove vedere Catanzaro-Giugliano streaming live e diretta TV Rai Sport?

Mercoledì 30 novembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Catanzaro-Giugliano. Le due compagini si sfideranno allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Quarto per capienza in Calabria con 14 650 posti complessivi distribuiti in quattro settori, è uno degli impianti calcistici più vecchi d’Italia, essendo stato costruito nel 1919.

Serie C, Catanzaro-Giugliano: come arrivano le due squadre

Il Catanzaro si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. I calabresi, infatti, hanno vinto 3-0 in casa contro la Gelbison ed hanno vinto anche in trasferta per 0-3 contro il Pescara. Il Giugliano, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I campani, infatti, hanno vinto in casa 2-1 contro il Monopoli ed hanno perso in trasferta 2-0 contro la Fidelis Andria.

Catanzaro-Giugliano streaming live e diretta TV

La partita Catanzaro-Giugliano, in programma mercoledì 30 novembre alle ore 17:30, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile sulla piattaforma ELEVEN SPORTS. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. La partita non sarà trasmessa, quindi, in diretta e in chiaro sui canali Rai.