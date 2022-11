Serie C, dove vedere Picerno-Avellino streaming live e diretta TV Rai Sport?

Domenica 20 novembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Picerno-Avellino. Le due compagini si sfideranno allo stadio comunale Donato Curcio. l’impianto sportivo che prende il nome del patron della squadra, che ha contribuito ala sua costruzione con un contributo di circa un milione di euro.

Serie C, Picerno-Avellino: come arrivano le due squadre

Il Picerno si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. I rossoblù, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro il Taranto ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro l’Audace Cerignola. L’Avellino, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I Lupi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Foggia ed hanno perso in casa per 0-1 contro il Giugliano.

Picerno-Avellino streaming live e diretta TV

La partita Picerno-Avellino, in programma domenica 20 novembre alle ore 14:30, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile su ELEVEN SPORTS. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. Non è prevista, dunque, la diretta in chiaro sulle reti RAI.