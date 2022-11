Serie C, dove vedere Virtus Entella-Cesena streaming live e diretta TV Rai Sport?

Lunedì 14 novembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone B tra Virtus Entella-Cesena. Le due compagini si sfideranno allo stadio comunale di Chiavari. Inaugurato nel 1935 come Campo Sportivo del Littorio, sull’area in cui già dal 1933 sorgeva una struttura provvisoria, fu rinominato Campo Sportivo Paolo Dall’Orso nel 1941 e, dopo la guerra, Stadio comunale.

Serie C, Virtus Entella-Cesena: come arrivano le due squadre

La Virtus Entella si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. I liguri, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-1 contro il Fiorenzuola ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro la Reggiana. Il Cesena, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I romagnoli, infatti, hanno vinto per 0-3 in trasferta contro il Montevarchi ed hanno vinto in casa per 3-0 contro il Gubbio.

Virtus Entella-Cesena streaming live e diretta TV

La partita Virtus Entella-Cesena, in programma lunedì 14 novembre alle ore 20:30, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone B, sarà visibile su RAI SPORT + HD, ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports.