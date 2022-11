Serie D, dove vedere Cittanova-Catania streaming live e diretta TV Telecolor

Domenica 6 novembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie D girone I tra Cittanova-Catania. Le due compagini si sfideranno allo stadio Angelo Massimino di Catania, già stadio Cibali dall’omonimo quartiere catanese nel quale è collocato. Dal 2002 è dedicato ad Angelo Massimino, il presidente che guidò i rossazzurri a più riprese tra il 1969 e il 1996.

Serie D, Cittanova-Catania: come arrivano le due squadre

Il Cittanova si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I giallorossi, infatti, hanno perso in casa per 0-4 contro il Licata ed hanno perso in trasferta per 2-1 contro la Vibonese. Il Catania, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Gli etnei, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-4 contro il Paternò ed hanno vinto in casa per 3-2 contro il Città di Sant’Agata.

Cittanova-Catania streaming live e diretta TV

La partita Cittanova-Catania, in programma domenica 6 novembre alle ore 14:30, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie D girone I, sarà visibile in diretta TV e in chiaro, per i residenti in Sicilia, su Telecolor, emittente che ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le gare degli etnei. Cittanova-Catania sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Telecolor. Sarà possibile acquistare il singolo evento o sottoscrivere un abbonamento annuale.