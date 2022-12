Adana Demirspor-Sampdoria streaming e diretta TV, dove vedere amichevole

Giovedì 15 dicembre, alle ore 15:30, in occasione della pausa dei campionati nazionali per il Mondiale 2022 in Qatar, andrà di scena il match amichevole tra Adana Demirspor-Sampdoria. Le due compagini si sfideranno allo stadio nuovo di Adana, uno stadio calcistico della città turca di Adana, situato nel distretto di Sarıçam. Inaugurato il 19 febbraio 2021, ha una capienza di 33 543 posti a sedere ed è sede delle partite casalinghe dell’Adana Demirspor.

Amichevole, Adana Demirspor-Sampdoria: come arrivano le due squadre

L’Adana Demirspor si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due amichevoli disputate. I turchi, infatti, hanno vinto 5-0 in casa contro il Liepaja ed hanno pareggiato 2-2 in trasferta contro il Galatasaray. La Sampdoria, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive in campionato. I blucerchiati, infatti, hanno perso 0-2 in casa contro la Fiorentina ed hanno perso 2-0 in trasferta contro il Torino.

Adana Demirspor-Sampdoria streaming live e diretta TV

La partita Adana Demirspor-Sampdoria, in programma giovedì 15 dicembre alle ore 15:30, sarà visibile live e in esclusiva sulla piattaforma DAZN. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Attiva DAZN a partire da 29.99 Euro al mese.