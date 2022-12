Amichevole, dove vedere Bologna-Kapfenberg streaming live e diretta TV

Venerdì 9 dicembre, alle ore 14:00, in occasione della sosta dei campionati nazionali per il Mondiale in Qatar, andrà di scena il match amichevole tra Bologna-Kapfenberg. Le due compagini si sfideranno al centro tecnico Niccolò Galli un centro sportivo situato a Bologna nel quartiere Borgo Panigale. Di proprietà del Bologna, funge anche da sede sociale per la squadra felsinea.

Amichevole, Bologna-Kapfenberg: come arrivano le due squadre

Il Bologna si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. In particolare, gli emiliani hanno perso 6-1 in trasferta contro l’Inter ed hanno vinto in casa 3-0 contro il Sassuolo. Il Kapfenberg, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due sfide della seconda divisione del campionato austriaco.

Bologna-Kapfenberg streaming live e diretta TV

La partita amichevole Bologna-Kapfenberg, in programma venerdì 9 dicembre alle ore 14:00, non sarà trasmessa da alcuna piattaforma streaming, né gratis e in chiaro in TV. Tuttavia, sarà possibile seguire gli aggiornamenti del match sulla pagina ufficiale del club emiliano. I rossoblù giocheranno in amichevole anche contro il Maiorca, il 14 dicembre, e HNK Gorica, il