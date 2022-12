Amichevole, dove vedere Empoli-Sassuolo streaming gratis e diretta TV

Venerdì 23 dicembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match amichevole, in attesa del ritorno in campo dopo il Mondiale in Qatar, tra Empoli-Sassuolo. Le due compagini si sfideranno allo stadio Carlo Castellani, un impianto sportivo di Empoli. Edificato nella zona sportiva della cittadina toscana, in viale delle Olimpiadi.

Amichevole, Empoli-Sassuolo: come arrivano le due squadre

L’Empoli si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due amichevoli internazionali disputate in questi giorni. I toscani, infatti, hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro il Wolverhampton ed hanno perso in casa 0-1 contro i francesi del Monaco. Il Sassuolo, invece, si avvicina alla gara reduce dalla prestigiosa vittoria per 2-3 in amichevole contro il Marsiglia e dalla sconfitta in Serie A per 3-0 contro il Bologna.

Amichevole Empoli-Sassuolo streaming live e diretta TV

La partita amichevole Empoli-Sassuolo, in programma venerdì 23 dicembre alle ore 16:00, allo stadio Carlo Castellani di Empoli, non sarà visibile, a meno di ulteriori comunicazioni, in TV e in streaming. Tuttavia, sarà certamente possibile seguire l’andamento del match facendo riferimento alle pagine social ufficiali delle rispettive compagini.