Amichevole, dove vedere Fenerbahce-Salernitana streaming gratis e diretta Tv: Sky o DAZN?

Sabato 10 dicembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match amichevole, vista la pausa dei campionati nazionali per il Mondiale in Qatar, tra Fenerbahce-Salernitana. Le due compagini si sfideranno in Turchia, dove i granata sono in ritiro invernale, allo stadio Bahçeşehir Okulları nella città di Alanya. Attualmente è usato come campo calcistico per la squadra di casa, l’Alanyaspor.

Amichevole, Fenerbahce-Salernitana: come arrivano le due squadre

Il Fenerbahce si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due amichevoli disputate. I turchi, infatti, hanno vinto 2-1 contro il Villareal ed hanno vinto anche contro l’Alanyaspor con il risultato di 2-4. I gialloblù sono attualmente primi in classifica in Super Lig. La Salernitana, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive in Serie A. I granata, infatti, hanno perso 2-1 contro la Fiorentina ed hanno perso 3-0 in trasferta contro il Monza.

Fenerbahce-Salernitana streaming live e diretta TV

La partita amichevole Fenerbahce-Salernitana, in programma sabato 10 dicembre alle ore 16:00, non sarà visibile in diretta TV. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul match, quindi, potrebbe essere utile recarsi sui canali social delle due società per seguire la cronaca testuale ed eventuale diretta video. La partita non sarà trasmessa dalla piattaforma Sky né da DAZN.