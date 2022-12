Amichevole, Maiorca-Bologna streaming gratis e diretta TV? Dove vedere il match

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match amichevole, in occasione della pausa dei campionati nazionali per i Mondiali 2022 in Qatar, tra Maiorca-Bologna. Le due compagini si sfideranno allo stadio Son Bibiloni o Antonio Asensio di Palma de Mallorca, in Spagna.

Amichevole, Maiorca-Bologna: come arrivano le due squadre

Il Maiorca si avvicina alla gara amichevole reduce da due vittorie consecutive in campionato, in Liga spagnola, contro il Villareal in trasferta per 0-2 e contro l’Atletico Madrid in casa per 1-0. Inoltre, i padroni di casa hanno superato 0-6 l’Autol in Coppa del Re. Il Bologna, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di Serie A. I rossoblù hanno perso 6-1 in trasferta contro l’Inter ed hanno vinto in casa 3-0 contro il Sassuolo.

Maiorca-Bologna streaming e diretta TV

La partita amichevole Maiorca-Bologna, in programma mercoledì 14 dicembre alle ore 18:00, non sarà visibile in diretta TV. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul match, quindi, potrebbe essere utile recarsi sui canali social delle due società per seguire la cronaca testuale ed eventuale diretta video. La partita, a meno di comunicazioni dell’ultimo minuto, non sarà trasmessa dalla piattaforma Sky né da DAZN.