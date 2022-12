DIRETTA LIVE Juve Stabia-Messina: cronaca e risultato in tempo reale

Domenica 11 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia-Messina. Le due compagini si sfidano allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Le formazioni ufficiali

JUVE STABIA – Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci; Silipo, Zigoni, Pandolfi.

A disposizione: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Della Pietra, Picardi, D’Agostino, Vimercati, Peluso, Santos.

Allenatore; Leonardo Colucci.

MESSINA – Lewandowski; Trasciani, Ferrini, Angileri, Napoletano, Mallamo, Fofana, Fiorani, Versienti, Balde, Ngombo.

A disposizione: Daga, Berto, Grillo, Zuppel, Konate, Catania, Marino, Curiale, Iannone.

Allenatore: Gaetano Autieri.

ARBITRO: Gabriele Restaldo sez. Ivrea

1° ASSISTENTE: Andrea Zezza sez. Ostia Lido

2° ASSISTENTE: Pierpaolo Carella sez. L’Aquila

QUARTO UFFICIALE: Dario Di Francesco sez. Ostia Lido

Diretta Live Juve Stabia-Messina

1′ –