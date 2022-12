Premier League, probabili formazioni Manchester City-Everton

Sabato 31 dicembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Premier League, massima competizione inglese, tra Manchester City-Liverpool. Le due compagini si sfideranno al City of Manchester Stadium, un impianto sportivo multifunzione britannico di Manchester. Inaugurato nel 2002 dopo 3 anni di lavori, fu lo stadio ufficiale dei XVII Giochi del Commonwealth.

Premier League, Manchester City-Everton: come arrivano le due squadre

Il Manchester City si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I citizens, infatti, hanno vinto in Coppa di Lega contro il Liverpool di Klopp per 3-2 ed hanno vinto in campionato contro il Leeds per 1-3. L’Everton, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive in Premier League. Gli inglesi hanno perso 3-0 in trasferta contro il Bournemouth ed hanno perso in casa 1-2 contro il Wolverhampton.

Probabili formazioni Manchester City-Everton

I citizens puntano alla vetta della classifica, occupata momentaneamente dall’Arsenal, e vanno a caccia di tre punti che permetterebbero loro di restare in scia. Ecco le probabili formazioni del match.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Aké, Laporte, Akanji, Lewis; Gundogan, Rodgri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Palmer. All. Guardiola

EVERTON (4-3-3): Pickford; Patterson, Mina, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gana Gueye, Onana; Gordon, Maupay, McNeil. All. Lampard