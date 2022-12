Serie A femminile, dove vedere Inter-Juventus streaming gratis e diretta TV

Sabato 3 dicembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A femminile tra Inter-Juventus Women. Le due compagini si sfideranno allo stadio Ernesto Breda, un impianto sportivo della città italiana di Sesto San Giovanni, terreno degli incontri interni della Pro Sesto e della squadra di football americano dei Seamen Milano.

Serie A femminile, Inter-Juventus Women: come arrivano le due squadre

L’Inter femminile si avvicina alla sfida reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro la Fiorentina ed hanno pareggiato in casa per 2-2 contro il Parma. La Juventus Women, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. Le bianconere, infatti, hanno vinto 1-2 in trasferta contro il Parma ed hanno pareggiato in casa 1-1 contro il Como.

Inter-Juventus Women streaming live e diretta TV

Inter-Juventus Women, partita in programma sabato 3 dicembre alle ore 14:30, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A femminile, sarà visibile su INTER TV (visibile su DAZN), JUVENTUS TV (visibile su DAZN), LA7 e TIMVISION. E’ possibile vedere LA7 in diretta streaming sul sito ufficiale; sempre sul sito sono disponibili on demand le puntate dei programmi, alla sezione RivediLa7. Timvision è visibile, con tutta la sua programmazione e in streaming, su smart TV. Per poter godere dei contenuti è sufficiente scaricare l’apposita applicazione disponibile all’interno dello store digitale del televisore di ultima generazione.

I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN.