Serie C, dove vedere Fidelis Andria-Juve Stabia streaming live e diretta TV Rai Sport?

Domenica 4 dicembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Fidelis Andria-Juve Stabia. Le due compagini si sfideranno allo stadio degli Ulivi, il maggior impianto sportivo della città di Andria, che ha una capienza di circa 15 000 posti.

Serie C, Fidelis Andria-Juve Stabia: come arrivano le due squadre

La Fidelis Andria si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. I pugliesi, infatti, hanno vinto in casa contro il Giugliano per 2-0 ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro la Turris. La Juve Stabia, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. Le Vespe, infatti, hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Potenza ed hanno pareggiato per 0-0 anche in trasferta contro l’Avellino.

Fidelis Andria-Juve Stabia streaming live e diretta TV

La partita Fidelis Andria-Juve Stabia, in programma domenica 4 dicembre alle ore 17:30, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile su ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253) I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports.