Serie C, dove vedere Pescara-Taranto streaming live e diretta TV: Antenna Sud o Rai Sport?

Lunedì 5 dicembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Pescara-Taranto. Le due compagini si sfideranno allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, l’impianto sportivo principale della città di Pescara. Inaugurato il 29 dicembre 1955, lo stadio è nato come struttura polivalente ed è un centro del CONI destinato principalmente al calcio e all’atletica leggera.

Serie C, Pescara-Taranto: come arrivano le due squadre

Il Pescara si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie C girone C. I delfini, infatti, hanno perso in casa 0-3 contro il Catanzaro ed hanno perso anche in trasferta 3-2 contro la Virtus Francavilla. Il Taranto, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I pugliesi, infatti, hanno perso in trasferta 4-0 contro l’Avellino ed hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Crotone.

Pescara-Taranto streaming live e diretta TV

La partita Pescara-Taranto, in programma lunedì 5 dicembre alle ore 20:30, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile su RAI SPORT + HD, ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione